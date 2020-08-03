بعد عامين من الانفصال .. فنانة تتزوج طليقها مجددا

2020/08/03 | 12:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت الفنانة المصرية إيناس عز الدين، أمس الأحد، عودتها إلى طليقها السابق أحمد قمر، وذلك بعد انفصال دام نحو عامين.وأعلنت إيناس الخبر من خلال نشر صور لها برفقة زوجها وهي بفستان الزفاف عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام معلقة عليها بقولها: “والفرصة الثانية بنستناها”.واحتفلت الفنانة المصرية في أول أيام عيد الأضحى بعقد قرانها […]

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