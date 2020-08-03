تقدر ثورتها بـ600 مليون دولار.. العراقية هدى قطان تتصدر قائمة “فوربس الشرق الأوسط”

2020/08/03 | 12:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أطلقت مجلة “فوربس الشرق الأوسط”، الإثنين، إصدارها السنوي الثاني من قائمة سيدات تضم رائدات أعمال استطعن الحفاظ على مؤسساتهن الناجحة وتحدي العوائق، ومواكبة المستجدات الطارئة.وشملت القائمة السيدات اللاتي لديهن جذور من منطقة الشرق الأوسط، أو اللاتي أسسن علامات تجارية في المنطقة.وتصدرت الأميركية من أصول عراقية هدى قطان قائمة العام الحالي بعلامتها التجارية […]

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