بعيون باكية ..ريهام سعيد تتحدث عن تعرضها للتحرش ببث مباشر

2020/08/03 | 12:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن تعرضها للتحرش ببث مباشر، مقررة التحرك قانونياً بتحرير محضر ضد 6 شباب قاموا بالإساءة إليها لفظياً.وحكت ريهام سعيد عن قيام 6 شباب بإهانتها لفظياً بأنها “رد سجون” لأنها رفضت الموافقة على طلبهم بالتقاط صورة تذكارية معهم، حيث انهارت بالبكاء لأن هؤلاء الشباب قصدوا تذكيرها بواقعة حبسها احتياطياً على ذمة […]

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