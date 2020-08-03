رئيس الوزراء يستقبل الفتى المتظاهر حامد سعيد بعد إطلاق سراحه بساعات

2020/08/03 | 12:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أستقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الفتى المتظاهر حامد سعيد بعد إطلاق سراحه من قبل القضاء بساعات قليلة.

ووفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء فإن الكاظمي أستقبل الشاب الحدث الذي تعرض إلى اعتداء غير أخلاقي، الأمر الذي أثار غضبا شعبيا واسعا.

كما تضمن البيان تأكيدا أن اللجنة التحقيقية المكلفة بمتابعة ملابسات القضية قامت بتشخيص اسماء المتجاوزين من قوات حفظ النظام وفسخ عقودهم وإحالتهم للقضاء.

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