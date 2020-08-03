البعيجي يؤكد أهمية إجراء الانتخابات المبكرة وتهيئة جميع مستلزماتها

2020/08/03 | 12:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب منصور البعيجي، ان إجراء الانتخابات المبكرة وفقا للسياقات الدستورية تعتبر خطوة بالاتجاه الصحيح، وتقويما للعملية السياسية.

وكشف البعيجي في تصريح، عن دعمه إجراء انتخابات مبكرة، بعد اتمام جميع الخطوات الدستورية والقانونية، وتهيئة الاجواء المناسبة لها وفقا للقانون والدستور العراقي، بغية إجراء انتخابات نزيهة، مشيرا الى أهمية ذلك بعد احداث التظاهرات، والتدهور الذي تعانيه اغلب قطاعات الدولة.

وأعرب البعيجي عن أمله بأن يقدم الجميع مصلحة البلد على المصالح الخاصة، والابتعاد عن خلق الازمات، مشددا على أهمية اتخاذ عدد من الخطوات تمهيدا للانتخابات، ومن بينها حسم قانون الانتخابات داخل البرلمان، والتصويت على اعضاء المحكمة الاتحادية، لتتمكن لاحقا من المصادقة على نتائج الانتخابات.

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