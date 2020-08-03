الحكيم يدعو إلى تذليل العقبات أمام عودة الإيزيديين وجميع المهجرين

2020/08/03 | 12:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم، إلى تذليل العقبات امام عودة الإيزيديين وجميع المهجرين الى مناطقهم وتعويضهم ماديا ومعنويا.

ودعا الحكيم في بيان المنظمات الانسانية العالمية إلى توثيق المجازر التي وقعت ضد الايزيديين، مطالبا السلطتين التشريعية والتنفيذية بالعمل على تذليل العقبات امام عودة الايزيديين وجميع المهجرين الى مناطقهم وتعويضهم ماديا ومعنويا.

واكد الحكيم ان ما حصل للايزيديين يبين حقيقة بشاعة الارهاب الداعشي، مشيرا الى ان استهداف الايزيديين يمثل استهدافا للتعددية المجتمعية في العراق.

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