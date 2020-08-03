مدرب الانيق يكشف حقيقة التعاقد مع محترفين اثنين

2020/08/03 | 12:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..كشف مدرب نادي الطلبة احمد خلف، حقيقة تعاقد فريقه مع محترفين اثنين لتعزيز صفوف الفريق.وقال خلف في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “كل ما ينشر عن تعاقد لنادي مع محترف تونسي واخر افريقي لا صحة له على الاطلاق”.وأضاف ان “إدارة النادي أدخلت في مفاوضات مع اكثر من محترف ولكن حتى اللحظة لم […]

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