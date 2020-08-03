رهان باسكال (المقامرة علي الإله) - منال شوقي

2020/08/03 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منال_شوقي بالنسبة لي – وأزعم أنه كذلك بالنسبة لجميع اللادينيين على وجه الأرض وعلى مر العصور – فإن اكتشاف بشرية الأديان لا يأتي فجأة، بل نتيجة سنوات طوال من الشك وقمع العقل والمهادنة والثورة والإقدام والإدبار والتجاهل والتعامي والغضب والشعور بالذنب، الغضب من عقل يعمل في عكس اتجاه دوران القطيع والغضب من بقايا الجينات القطعانية الموروثة والتي تجلد الضمير وتقمع العقل كلما تجاسر وتمرد.الطريق إلى اكتشاف بشرية ......





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