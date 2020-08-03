ترامب يرشح قاضية من أصل عراقي لمنصب رفيع.. ومجلس الشيوخ يوافق

2020/08/03 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، الاثنين (03 آب 2020)، ترشيح الرئيس دونالد ترامب قاضية من أصل عراقي لمنصب رفيع، فيما وافق مجلس الشيوخ على ترشيح القاضية.

وذكرت السفارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، وافقت على ترشيح الرئيس ترامب قاضية دائرة مقاطعة أوكلاند في ولاية ميشيغن العراقية الأصل هالة جربوع خلال جلسة استماع افتراضية لكي تصبح قاضياً فيدرالياً".

وأضاف البيان، أن "جربوع هاجرت إلى الولايات المتحدة عندما كانت طفلة مع أسرتها، وبهذا تعد هالة أول كلدانية أمريكية يتم ترشيحها للعمل كقاضية فدرالية".

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بغداد اليوم-بغداد

تعهد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، للحدث حامد سعيد بمساعدته لإكمال دراسته وتوفير محامٍ له وتوفير الدعم القانوني له.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن الأخير، "استقبل ال

بغداد اليوم-بغداد

طرح الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين (03 آب 2020)، حلاً لإجراء الانتخابات المبكرة على الرغم من عدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية، فيما أكد أن دور المحكمة سيكون بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

وقال حرب في بيان تلقته (بغ

بغداد اليوم- بغداد

اتهم رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، قتيبة إبراهيم الجبوري، الاثنين (03 آب 2020)، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب بمخالفة القانون، عبر إحالة 5 رؤساء جامعات إلى التقاعد.

وقال الجبوري في بيان تلقته (بغ

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