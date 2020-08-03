بالوثيقة.. التعليم العالي توجه الجامعات بحل موضوع العقود وفق صلاحياتها

2020/08/03 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كركوك

طالب عدد من نائبي محافظة كركوك عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين (03 آب 2020)، بإيقاف استيلاء عشائر وافدة على أراضٍ في المحافظة.

وبحسب بيان صادر عن النواب تلقته (بغداد اليوم)، أنه "للأسف الشديد، في وقت الذي ينشغل

بغداد اليوم-ذي قار

تظاهر العشرات من أهالي قضاء سيد دخيل في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين المحليين وتحسين الواقع الخدمي في القضاء.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "العشرات من أهالي قضاء سيد دخيل في محافظة ذي قار، تظاه

(بيان صادر عن نقابة المحامين العراقيين)

إنطلاقاً من التزام النقابة منذ تأسيسها بالدفاع عن حقوق أبناء الشعب العراقي وتبنيها لآمالهم وآلامهم، تقرر تأليف فريق من الزملاء المحامين المنضوين في لجنة حقوق الانسان / المرصد القانوني، في النقابة ل

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