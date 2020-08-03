2020/08/03 | 12:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم العالي توجه الجامعات كافة بمعالجة موضوع رواتب موظفي العقود في الجامعات وفق الاستقلال المالي والاداري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/03 | 12:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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