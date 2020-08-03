حملة اعتقالات لأصحاب المولدات الأهلية في ديالى بسبب تسعيرة الأمبير

2020/08/03 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

أعلن قائممقام قضاء بعقوبة في محافظة ديالى، عبدالله الحيالي، اليوم الاثنين، عن انطلاق حملة اعتقالات بحق اصحاب المولدات الأهلية بسبب عدم التزامهم بالأسعار وساعات التشغيل.

وقال الحيالي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "الاجهزة الامنية بدأت حملة واسعة لاعتقال اصحاب المولدات الأهلية بسبب عدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية ولا ساعات التشغيل رغم اعطاءهم وقود مجاني لدعم ملف الطاقة خلال شهر اب الجاري".

واضاف الحيالي، أن "7 من أصحاب المولدات الأهلية اعتقلوا حتى الان والعمل متواصل لاعتقال المزيد بناءً على شكاوي الاهالي التر تردنا بشكل رسمي، مؤكدا بان المعتقلين سيتم عرضهم على قاضي مختص لإحالتهم للمحاكم، لافتا إلى أن أي مخالفة لساعات التشغيل أو التسعيرة سيتم التعامل معها فورا من قبل الاجهزة الامنية".

وكانت ديالى أقرت لوائح عمل ثابتة لأصحاب المولدات الأهلية خلال شهر آب مع تزويدهم بالوقود المجاني.

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بغداد اليوم- ديالى

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وبحسب بيان صادر عن النواب تلقته (بغداد اليوم)، أنه "للأسف الشديد، في وقت الذي ينشغل

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