بعدما انتصر القضاء.. الكاظمي يستقبل طفل العراق المعنف

2020/08/03 | 13:52 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما انتصر القضاء العراقي لقصة المراهق محمد الذي أهين وجرد من ملابسه، وحلق شعر رأسه على أيدي عناصر أمنيين، وأضحى حديث الناس خلال الساعات الماضية، بأن أطلق سراحه وأحيل من أهانه للقضاء، استقبله رئيس

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