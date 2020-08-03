2020/08/03 | 13:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قصف

استهدف الطيران والمدفعية الإيرانية، مناطق تابعة لقضاء جومان في إقليم كردستان.

وذكرت مصادر محلية بالإقليم، ان المدفعية الإيرانية قصفت عددا من المناطق التابعة لناحية “سيدكان”، مما أسفر عن اندلاع النيران في الأحراش والأراضي الزراعية، فيما قصفت طائرات مسيرة منزلا في إحدى القرى بناحية “سميلان” التابعة لقضاء جومان، من دون ان تتوفر معلومات عن كون المنزل تابعا لإحدى الجهات السياسية او للسكان المدنيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المدفعية والطيران الإيراني يقصفان مناطق في إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المدفعية والطيران الإيراني يقصفان مناطق في إقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).