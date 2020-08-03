أحمد حمه رشيد يدعو إلى شمول برلمان إقليم كردستان في الانتخابات النيابية المبكرة

2020/08/03 | 13:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية احمد حمه رشيد، الى شمول برلمان اقليم كردستان في الانتخابات النيابية المبكرة المقبلة.

وقال رشيد ان تحديد السادس من حزيران موعدا لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة مهم جدا في بغداد..



مبينا ان الاصلاح السياسي في الاقليم وعموم البلاد يتطلب اقرار قانون لانتخابات الاقليم وشمول برلمان الاقليم في الانتخابات المبكرة.

واوضح رشيد ان الانتخابات المبكرة ستكون نقطة شروع في مفاوضات وعلاقات جيدة بين بغداد واربيل لإيجاد حلول مثالية.

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