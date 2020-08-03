هواوي تطلق استثماراً جديداً بعد نمو سنوي بنسبة 120% في مبيعات “الكومبيوتر”

2020/08/03 | 14:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت شركة هواوي اليوم الإثنين استثماراً تسويقياً يزيد عن 10 مليون جنيه إسترليني لمجموعة matebook في المملكة المتحدة.وقال الشركة في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع تويتر إنها تستثمر ما يزيد عن 10 مليون جنيه إسترليني لمجموعة matebook حيث أطلقت 3 متاجر تجريبية أيضاً ومراكز خدمة جديدة من هواوي.يأتي ذلك مع […]

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