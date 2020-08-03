الكاظمي يصدر توجيهات بشأن

2020/08/03 | 14:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عدة توجيهات بشأن الحدث حامد سعيد الذي تعرض للتعذيب على يد قوات "حفظ القانون"، بعد إطلاق سراحه.

قال الكاظمي إن القيادة بصدد عملية إعادة تقييم لأداء قوات حفظ القانون، لأن الأصل من تشكيلها هو حماية الناس وليس إهانتهم

قال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الكاظمي أعرب خلال اللقاء، عن ألمه وحزنه لما حدث، وقال إن ثقافة استمراء الاعتداء على المواطن من قبل بعض ممن يستغل موقعه، هي أمر يتوجب المعالجة الحازمة".

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أضاف أن "ما حدث يمثل مشهدًا للاعتداء على كرامة المواطن ينتمي إلى كل ما حاربناه خلال كل السنوات الماضية، وسنحاربه لنمنع تكراره".

وأكد الكاظمي وفقًا للبيان، أن "ما حدث من اعتداء على هذا المواطن يجب أن لا يعامل وكأنه يمثل السلوك العام للأجهزة الأمنية، فقواتنا البطلة سبق أن ضحّت وما زالت تضحّي وتقاتل من أجل العراق، أمّا من يستغل وجوده داخل القوات الأمنية لغرض الاعتداء فلن يواجه سوى العقوبة والملاحقة القانونية".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن "القيادة بصدد عملية إعادة تقييم لأداء قوات حفظ القانون، لأن الأصل من تشكيلها هو حماية الناس وليس إهانتهم".

ووجه الكاظمي "بتنفيذ حملة تثقيف بمبادىء حقوق الإنسان، سلوكًا وتطبيقًا داخل وزارة الداخلية وفي أجهزتها وبين منتسبيها".

وتابع البيان، "كما وجّه رئيس الوزراء بتوفير محام لمساعدة الحدث حامد سعيد، وتقديم الدعم القانوني له، كما وعد بتكفله شخصيًا لإكمال دراسته وتحويل ماتعرض له الى عنصر قوة يخدم المجتمع".

ولفت البيان، إلى أنه "كما وجّه بمساعدته في ما يحتاجه ، وقدّم وعده الى المواطن بأن يأخذ القانون مجراه، وأن من قاموا بالاعتداء سينالون عقابهم، تطبيقاً للقانون، وحفظاً لكرامة المواطنين، ولسمعة قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية البطلة".

كشفت وزارة الداخلية، عن تحرك لإعادة هيكلة قوات حفظ القانون بناء على توجيه القائد العام للقوات المسلحة

وقدم الكاظمي وفقا للبيان، "شكره لرئيس مجلس القضاء فائق زيدان لحل الاشكالات القانونية المتعلقة بموضوع إطلاق سراح الحدث حامد سعيد بكفالة".

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وفي الأثناء، كشفت وزارة الداخلية، عن تحرك لإعادة هيكلة قوات حفظ القانون بناء على توجيه القائد العام للقوات المسلحة.

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، إن "هناك دراسة موضوعية سريعة تتعلق بإعادة هيكلة قوات حفظ القانون بناء على توجيه القائد العام ومتابعة شخصية من قبل وزير الداخلية".

وأضاف أن "إعادة النظر بتشكيل قوات حفظ القانون تعني أن هناك عددًا من الإجراءات ستتخذ بهذا الموضوع".

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