تصريح صادم يغضب المتابعين.. منظمة الصحة العالمية: قد لا يكون هناك حل لأزمة كورونا!

2020/08/03 | 14:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة رجحت منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين عدم وجود “حل” لأزمة وباء كورونا المستجد في العالم على الإطلاق في تصريح صادم لاقى ردود فعل ممتعضة.وقالت المنظمة في تصريح نقلته وكالات عالمية إنه “قلد لا يكون هناك حل لأزمة كوفيد – 19 إطلاقاً”.وأشار رئيس المنظمة العالمية إلى عدم وجود حل سحري لأزمة […]

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