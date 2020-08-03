التعليم العالي تفاتح الجامعات كافة بشأن أصحاب العقود

2020/08/03 | 14:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات كافة بلقاء المتقاعدين وحل المعوقات فيما يخص اجور المتعاقدين.واظهرت وثيقة رصدتها “يس عراق” مفاتحة الوزارة، الجامعات كافة وتبليغها بحل المعوقات وحسم موضوع اجراءات مستحقات اصحاب العقود في الجامعات.وبينت الوزراة انها اوضحت الاجراءات القانونية والادارية والمالية الواجب اتخاذها مع هذه الشريحة في اعمامات سابقة.

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