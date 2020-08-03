2020/08/03 | 14:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- استقبل رئيس مجلس الوزراء ، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، الحدث حامد سعيد بعد إطلاق سراحه ، فيما وجه الكاظمي بتنفيذ حملة تثقيف بمبادىء حقوق الإنسان، سلوكاً وتطبيقاً داخل وزارة الداخلية وفي أجهزتها وبين منتسبيها.وكان المواطن الحدث حامد سعيد قد تعرّض الى اعتداء غير أخلاقي، أمر على إثره القائد العام للقوات المسلحة، بتشكيل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يستقبل الحدث حامد سعيد بعد إطلاق سراحه) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يستقبل الحدث حامد سعيد بعد إطلاق سراحه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).