نائبة: قانون المحكمة الاتحادية لكونه ركن أساسي لاجراء الانتخابات

2020/08/03 | 14:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..طالبت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت , الاثنين، بالإسراع لتعديل قانون المحكمة الاتحادية بأسرع وقت لعرضه على البرلمان, مؤكدة ان تعديل القانون هو جزء أساسي لاجراء الانتخابات وبعكسه سوف لايمكن للمفوضية دستوريا اجرائها .وقالت جودت في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” المصادقة على نتائج الانتخابات يجب […]

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