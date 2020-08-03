بالصور.. ناشطون يطلقون حملة لتنظيف قبر الشاعر المتنبي في واسط

2020/08/03 | 14:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قام ناشطون من محافظة واسط باطلاق حملة لتنظيف وطلاء قبر الشاعر الكبير ابو الطيب المتنبي في قضاء النعمانية التابع لمحافظة واسط.وقال مسؤول صفحة (وين) المعنية بالاهتمام والترويج للمعالم الاثرية والتاريخية بشجيع على السياحة الداخلية احمد الشمري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “القبر تحفه الاوساخ وتكاد تكون البيوت القريبة منه تطمر هذا […]

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