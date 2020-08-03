الحشد الشعبي يعلن عن تزويد محافظات الفرات الاوسط بـ 1200 قنينة اوكسجين يوميا

2020/08/03 | 14:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..اعلنت معمل الاوكسجين الطبي التابع للحشد الشعبي في كربلاء المقدسة، الاثنين، عن تزويد المؤسسات الصحية في كربلاء ومحافظات الفرات الاوسط بـ 1200 اسطوانة اوكسجين يوميا.وقال المتحدث باسم المعمل احمد المدني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مديرية المعدات الفنية في هيئة الحشد الشعبي ادخلت منظمة ثانية في معمل قادة النصر التي انشئتها في كربلاء […]

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