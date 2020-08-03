الزراعة تحدد شروط استيراد المواد العلفية من قبل القطاع الخاص

2020/08/03 | 14:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، عن شروط استيراد المواد العلفية الأولية لعلائق الدواجن من قبل القطاع الخاص.

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