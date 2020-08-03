2020/08/03 | 14:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- ‌ طالب عضو لجنة الصحة والبيئة ومقرر خلية الازمة النيابية النائب د جواد الموسوي ، وزارة الصحة بإعلامه بموعد توفير لقاح الكورونا فايرس وتزويده بكافة المراسلات والوثائق الرسمية التي اجرتها الحكومة ووزارة الصحة مع الدول والشركات العالمية التي وصلت الى مراحل متقدمة في عملية انتاج لقاح الكورونا فايرس .واكد الموسوي في […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلية الازمة النيابية تطالب الحكومة بتزويدها بالمراسلات التي اجريت مع الدول المنتجة للقاح كورونا المركز الخبري الوطني.

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