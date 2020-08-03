الصحة العالمية: أزمة كورونا قد لا تُحل إطلاقا

2020/08/03 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

قال المدير العام ​لمنظمة الصحة العالمية​ تيدروس أدهانوم غبريسوس، رأينا حول العالم أن الوقت لم يفت أبداً لإعادة إدارة جائحة "​كوفيد 19​".

وذكر غبريسوس بأنه، قد لا يكون هناك حل لأزمة فيروس كورونا إطلاقا، مؤكدا إذا تصرف العالم معاً اليوم، يمكنه انقاذ أرواح الناس، وانقاذ سبل العيش.

ولفت إلى انه "اذا كنت عاملا في ​القطاع الصحي​ او عاملا في الصفوف الأمامية، كائنا من كنت، أظهر ثباتاً في اتباع التعليمات العامة، وحافظ على سلامتك من خلال ارتداء الكمامة، إن كنت تهتم بمرضاك أو بأحبائك، إن كنت تصعد بوسائل النقل العامة للذهاب إلى العمل، أو تعمل على شرائ حاجاتك الأساسية".

ونوه أنه "بارتداء الكمامة انت ترسل رسائل إيجابية لمن هم حولك، مفادها بانكم جميعاً معا في هذا الأمر".

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، الاثنين، تسجيل 2598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 215 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي خلال 24 ساعة.





وقالت سادات لاري في تصريحها الصحفي: "تم خلال الساع

بغداد اليوم-متابعة

وجدت دراسة حديثة نشرت، اليوم الاثنين، أن أغلبية المرضى في كوريا الجنوبية تحت عمر 50 قد تعافوا من المرض دون الحاجة إلى علاج بالأكسجين

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية، أن الدراسة أجريت في المركز الطبي الوطني الكوري وشارك

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، الاثنين، طرح انتاجها الجديد من معقم الهواء المحمول (Air Sanitizer) لأول مرة في العراق.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن مدير

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