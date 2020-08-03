’’سومو’’ توضح بشأن مستوى التزام العراق باتفاق (أوبك+)

2020/08/03 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت شركة تسويق النفط "سومو"، الاثنين (03 آب 2020)، توضيحاً بشأن التزام العراق باتفاق منظمة أوبك.وذكر إعلام وزارة النفط في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الوزارة ومن خلال شركة تسويق النفط، تود ان تؤكد مرة اخرى حرصها العالي لتحقيق ما نص عليه اتفاق دول اوبك والدول المؤتلفة معها".

وأضاف البيان: "فبعد ان اثبتت ذلك من خلال تذليل التحديات الكبيرة، وتحقيق الارتفاع التدريجي لنسبة التزام العراق بتخفيض انتاجه النفطي من شهر ايار الماضي مرورا بالتزامنا العالي لشهر حزيران، عادت لتسجل تخفيضاً اضافياً واضحاً بحجم الصادرات النفطية خاصة من المرافئ الجنوبية خلال شهر تموز".

وتابع: "ليرتفع الالتزام حتى بتعويض الزيادة بالانتاج عن ما تم الاتفاق عليه من تخفيض لشهري ايار وحزيران الماضيين"، مؤكداً أن "وزارة النفط الاتحادية تعلن عن اتخاذها كافة الاجراءات لتحقيق نسب التزام عالية وفق اتفاق دول اوبك وخارجها خلال الشهر الحالي والفترة التي تليها، لضمان تحقيق التوازن من جديد للسوق النفطية العالمية لما يخدم المنتجين والمستهلكين على حد سواء".

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