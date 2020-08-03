بالوثيقة.. مقرر خلية الأزمة النيابية يوجه سؤالاً لوزير الصحة بشأن استيراد ’’لقاح كورونا’’

2020/08/03 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وجه مقرر خلية الأزمة النيابية، النائب جواد الموسوي، الاثنين (03 آب 2020)، سؤالاً لوزير الصحة حسن التميمي، بشأن استيراد ’’لقاح فيروس كورونا’’.

وتضمنت وثيقة صادرة عن الموسوي وتلقتها (بغداد اليوم)، أنه "في ظل استمرار تزايد المصابين بفيروس كورونا، وإعلان العديد من الدول وشركات الأدوية واللقاحات العالمية وصولها لمراحل متقدمة ونهائية لانتاج لقاح شافي من مرض كورونا الفيروس، يرجى إعلامنا إجراءاتكم ومخاطباتكم الرسمية حول ذلك".





وأظهرت الوثيقة سؤالاً موجه للوزارة جاء كالتالي: "هل تم مفاتحة هذه الدول والشركات لغرض توفير هذا اللقاح لأبناء شعبنا وبوقت مبكر؟ أم سنكون من أواخر الدول التي ستحصل على هذا اللقاح؟".





وطالب الموسوي، بـ "تزويد الخلية نسخ من هذه المخطابات والكتب الرسمية، سواء صدرت باسم الحكومة أو وزارة الصحة وبأسرع وقت ممكن".

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