اطلاق 20 مشروعا خدميا في الفلوجة للارتقاء بواقعها

2020/08/03 | 14:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن معاون مدير دائرة بلدية الفلوجة بمحافظة الانبار محمد شكر الدليمي ، الاثنين، عن اطلاق اكثر من 20 مشروع خدمي في مناطق مختلفة في مدينة الفلوجة في خطوة هي الاولى من نوعها منذ اجراءات خلية ازمة كورونا .وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “محافظ الانبار علي فرحان الدليمي وبالتنسيق مع المنظمات الانسانية […]

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