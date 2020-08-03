2020/08/03 | 14:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني-هناك تفاصيل اخرى بخصوص المصرف العراقي للتجارة يعلن عن فتح حساب “التوفير للاجيال” المركز الخبري الوطني.

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