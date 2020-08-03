“بوينغ” توقع عقدا لتزويد العمليات الخاصة الأميركية بطائرات هليكوبتر طراز شينوك

2020/08/03 | 14:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة منح الجيش الامريكي شركة بوينغ عقدًا بقيمة 265 مليون دولار لبناء تسع طائرات هليكوبتر أخرى من طراز شينوك لقيادة طيران العمليات الخاصة .وذكر موقع ديفينس نيوز الامريكي في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة / أن الشركة تقوم في الوقت الحالي بتصنيع 24 طائرة من طراز شينوك جي حيث من المتوقع ان ان تشتري […]

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