صحيفة : بايدن يمتلك صفة غريبة قد تجعله يفوز بالانتخابات الامريكية

2020/08/03 | 14:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحلُم كل سياسي بأن يتعرّض لهجومٍ من الخراف الميتة.لكن ماذا سيحدث لو قلبنا الطاولة؟ أي ماذا سيحدث حين يحتاج -بطل الرواية- للهجوم على الخراف الميتة بشكلٍ عاجل؟ فلا تستجيب الخراف.أو تظهر أي علامات تدُل على الحياة، هذه هي مُعضلة دونالد ترامب مع بايدن.إذ لا يستطيع ترامب افتعال شجارٍ ناجح مع جو بايدن […]

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