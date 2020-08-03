-فاتح أكين- يكشف جرائم منظمات النازيين الجدد وكراهية الأجانب في فيلمه - في التلاشي - - علي المسعود

2020/08/03 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود يتزايد الجدل في ألمانيا هذه الأيام ، حول فرض رقابة على التيارات اليمينية المتطرفة ، ومنها حزب البديل من أجل ألمانيا (أية.أف دي).



والذي يتمتع بالغطاء الشرعي تحت قبة البرلمان الألماني ، وهو تحدي كبير تشهده ألمانيا في الوقت الحاضر، وهذا التحدي يكمن في قدرة واستعدادات الحكومة ومدى إمكانيتها بتقديم الشواهد والأدلة إلى المحكمة الدستورية للحصول على الموافقات.



يذكر أن الهجرة والإسلام هما الموضوعان الرئي ......





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