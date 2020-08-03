روسيا تزيد إنتاج النفط مع تقليص تخفيضات أوبك+

2020/08/03 | 14:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال مصدر مطلع على البيانات، الاثنين، إن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز زاد إلى 9.8 مليون برميل يوميا في الأول والثاني من آب مقارنة مع 9.37 مليون برميل يوميا في تموز وسط تقليص تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في إطار أوبك+.

وأحجمت وزارة الطاقة عن التعليق.

كان منتجو أوبك+ - التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا - اتفقوا على تقليص تخفيضات الإنتاج من أول آب لتصبح 7.7 مليون برميل يوميا بدلا من 9.7 مليون برميل يوميا.

وقالت روسيا إنها ستزيد إنتاجها 400 ألف برميل يوميا في إطار ذلك الاتفاق، وهو ما لا يشمل مكثفات الغاز، وهي نوع من النفط الخفيف.

تنتج روسيا عادة 700 إلى 800 ألف برميل يوميا من مكثفات الغاز.

يعني ذلك أنه باستبعاد مكثفات الغاز، تكون روسيا قد أنتجت حوالي تسعة ملايين إلى 9.1 مليون برميل يوميا من النفط الخام في أوائل آب، مقارنة مع هدف يبلغ نحو تسعة ملايين برميل يوميا.

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