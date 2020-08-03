2020/08/03 | 14:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- استهلت أسعار النفط تداولات الأسبوع اليوم الإثنين، على هبوط ملحوظ، نتيجة المخاوف من تخمة مع اتجاه “منظمة الدول المصدرة للبترول” (أوبك) وحلفائها لتقليص تخفيضات الإنتاج في أغسطس/آب الجاري، في وقت يُنبئ اتساع دائرة انتشار إصابات كورونا حول العالم بتحسّن أبطأ لمسار الطلب.وهبط سعر برميل العقود الآجلة لخام برنت 0.6 في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار النفط تنخفض بسبب تخمة العرض واستمرار جائحة كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار النفط تنخفض بسبب تخمة العرض واستمرار جائحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).