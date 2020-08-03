بالأسماء.. جثير يوجه دعوة لـ 7 لاعبين مغتربين للالتحاق بمنتخب الشباب لكرة القدم

2020/08/03 | 15:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وجه مدرب منتخب شباب العراق لكرة القدم، قحطان جثير، الاثنين (3 آب 2020)، دعوة لسبعة لاعبين مغتربين للالتحاق بصفوف المنتخب خلال الأيام المقبلة، ضمن القائمة الأولية التي تواصل تحضيراتها لبطولة آسيا تحت 19 عاما.

وذكر المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مدرب منتخب الشباب، قدم قائمة اللاعبين المغتربين المدعوين لصفوف المنتخب إلى الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، وذلك لإكمال أوراقهم الإدارية، وإصدار الجواز العراقي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ليتسنى لهم تمثيل المنتخب الوطني للشباب والمنتخبات الوطنية العراقية الاخرى مستقبلا".

واضاف، أن "قائمة اللاعبين المغتربين لصفوف منتخب الشباب، ضمت كل من اللاعبين: علي باسل الموسوي (كوبنهاكن الدنماركي)، وأيسن اسحاق (ملبورن فيكتوريا الأسترالي)، وعلي الحمادي(سوانزي ستي الانكليزي)، وكاردو كاميران صديق (كرستال بالاس الانكليزي)، وأمين نوفل الدخيل (ستاندرلييج البلجيكي تحت 19 عاما)، ومتين ديار صالح (بروندبي الدنماركي)، والحارس نديم ناظم (فالكنبرغ السويدي)".

ويعد اللاعب علي الحمادي، لاعب سوانزي ستي الانكليزي، العراقي الوحيد ضمن قائمة المدعوين، الذي يمتلك جواز سفر عراقي، بينما يحتاج بقية اللاعبين المدعوين إلى إكمال أوراقهم الإدارية وإصدار جواز عراقي، ليتسنى لهم تمثيل منتخب الشباب خلال الفترة المقبلة.

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