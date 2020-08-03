سنجار تحولت إلى مرتع للمسلحيين اللاقانونيين

2020/08/03 | 15:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس منطقة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، إن سنجار تحولت إلى مرتع للمسلحين اللاقانونيين المنھمكين بتنفیذ أجنداتھم وبرامجھم السيا...

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