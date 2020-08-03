النفط تجدد تأكيدها على الالتزام بالاتفاق النفطي مع اوبك

2020/08/03 | 15:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أصدرت وزارة النفط، اليوم الاثنين، بياناً بشأن خفض الانتاج وفق اتفاق اوبك +.وقالت الوزارة في بيان تلقته /المعلومة/ إنها “تود ومن خلال شركة تسويق النفط ان تؤكد مرة اخرى حرصها العالي لتحقيق ما نص عليه اتفاق دول اوبك والدول المؤتلفة معها فبعد ان اثبتت ذلك من خلال تذليل التحديات الكبيرة وتحقيق الارتفاع […]

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