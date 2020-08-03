فيصل القاسم يحذر من عودة ملايين العرب لبلادهم بعد الانكماش الاقتصادي

2020/08/03 | 15:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- حذر الاعلامي السوري والمثير للجدل فيصل القاسم ، من ان موسم الهجرة من الخليج : عنوان خطير بأحد المواقع العربية الرصينة ، متسائلا : ماذا سيحصل بعد أن يخسر ملايين العرب مصدر رزقهم؟ماذا سيحصل للملايين الذين كانوا يعتاشون على تحويلات أبنائهم من الخارج .وقال القاسم في تغريدة على موقع “تويتر” […]

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