الموقف الوبائي للجائحة اليوم: الإصابات تتفوق على الشفاء

2020/08/03 | 15:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد لليوم الإثنين بحسب ما أعلنته وزارة الصحة والبيئة العراقية: – تم فحص ( 13647) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1042806 ) – سجلت وزارة الصحة […]

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