الصحة العالمية توجه نصيحة للأمهات المصابات بـ”كورونا”

2020/08/03 | 15:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..وجهت منظمة الصحة العالمية نصيحة إلى كل الأمهات، التي يمكن أن تكون مصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.ونقلت وكالة “رويترز” عن تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، قوله: “ينبغي على كل أم أن تستمر في الرضاعة الطبيعية، حتى لو ظهرت عليهم أعراض إصابة بكوفيد 19، أو تم تأكيد إصابتهم بفيروس […]

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