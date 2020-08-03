عمليات البصرة تعلن تسلم اللواء الركن أكرم صدام إدارة الملف الأمني

2020/08/03 | 15:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت قيادة عمليات البصرة، الاثنين، عن تسلم اللواء الركن أكرم صدام مدنف إدارة الملف الأمني للقيادة.وقالت القيادة في بيان مقتضب تلقته /المعلومة/ ، نسخة منه، إن “اللواء الركن أكرم صدام مدنف تسلم إدارة الملف الأمني لقيادة عمليات البصرة رسمياً”.وأضافت أن اللواء مدنف تولى المنصب “بدلاً من الفريق الركن قاسم جاسم نزال”.[…]

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