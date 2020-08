الصحة العالمية تحذر…عدم وجود “حل سحري” لفيروس كورونا في الوقت الراهن

2020/08/03 | 15:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، من احتمال عدم وجود “حل سحري” في الوقت الراهن لوباء كوفيد-19، غير مستبعد ألا يكون هناك حل على الإطلاق للجائحة التي أصابت الملايين عبر العالم."🤱& 👶 should be helped to:-remain together while rooming-in throughout the day & night-practise skin-to-skin contact, incl.[…]

