صرخة إنذار من البيت الأبيض: مرحلة جديدة من الوباء في الولايات المتحدة

2020/08/03 | 15:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..مع تسارع وتيرة الجائحة عالميا، بعد أن بلغ عدد الإصابات أكثر من 18 مليونا، مع تربع الولايات المتحدة في الطليعة، أطلقت خبيرة شهيرة صرخة إنذار.فقد حذرت مستشارة البيت الأبيض بشأن فيروس كورونا المستجد ديبورا بيركس من أن الولايات المتحدة دخلت “مرحلة جديدة” في ما يتعلق بالوباء، حيث باتت المناطق الريفية مهددة كما […]

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