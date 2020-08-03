مايكروسوفت مصممة على إنقاذ تطبيق تيك توك في امريكا

2020/08/03 | 15:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد نهاية أسبوع بدا فيها الأفق مسدودا بوجه “تيك توك”، بدأ التطبيق الاجتماعي الذي يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحظره في الولايات المتحدة يرى إمكانية للخروج من هذا المأزق مع تصميم شركة مايكروسوفت على شرائه بحلول نهاية الصيف.وأكدت الشركة الأميركية العملاقة للمعلوماتية الأحد أن المفاوضات لا تزال جارية لشراء فرع تيك توك في الولايات […]

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