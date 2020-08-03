شبح الوباء ينعش الطب البديل.. خوف العدوى يحرك العراقيين

2020/08/03 | 15:56 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعد القلق لدى كثيرين في العراق، بعد أن بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا 126 ألفا و704، بينها 4805 وفيات، في حين تعرض أكثر من ثلاثة آلاف من الكوادر الطبية، أو "الجيش الأبيض" كما بات يعرف في عموم

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