باريس تدعو لفرض عقوبات مالية على الدول الأوروبية

2020/08/03 | 16:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..صرح كليمان بون وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، بأن بلاده ستحث على فرض عقوبات مالية على الدول التي تقوض حقوق الإنسان الأساسية وذلك بموجب اتفاق صندوق الإنعاش الاقتصادي الأخير.وقال بون في حديث لصحيفة “فاينانشال تايمز” نشر أمس الأحد: “لا يمكن أن نقول لمواطني فرنسا وبولندا وهنغاريا وأوروبا إنه يمكن أن يكون لدينا […]

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