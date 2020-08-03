2020/08/03 | 16:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء ابو فلوس في محافظة البصرة، اليوم الاثنين، اعادة ارسالية 10حاويات إلى الإمارات لعدم اكتمال أوراقها الثبوتية.وقالت الهياة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مفارزها أعادت ارسالية مواد متنوعة (ملابس، اكسسوارات موبايل، أقمشة، مواد منزلية) بعدد (16010) كارتون وبوزن إجمالي (57 طن و287كغم)، محملة على حاويات عدد (10) …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعادة ارسالية متنوعة إلى الإمارات لعدم اكتمال أوراقها الثبوتية في ميناء ابو فلوس وكالة تقدم الاخبارية.

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