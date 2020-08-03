استضافة الكاظمي لحامد سعيد تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي | صور

2020/08/03 | 16:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعم شعبي واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للكاظمي بعد استقباله للحدث حامد سعيد بعد اطلاق سراحه, وهذا جزء من ذلك الدعم:

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