2020/08/03 | 16:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، اليوم الاثنين، وجود اجندات خبيثة داخليا وخارجيا لمنع العراق من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية والزراعية.وقال الشمري في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بعد ان شهدنا في الفترة الماضية سلسلة الحرائق التي طالت اراض شاسعة من الحنطة والشعير بفعل فاعل وباجندات واضحة عادت هذه …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة النيابية: اجندات خبيثة داخليا وخارجيا تمنع العراق من الاكتفاء الذاتي وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة النيابية: اجندات خبيثة داخليا وخارجيا تمنع العراق من الاكتفاء الذاتي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة النيابية: اجندات خبيثة داخليا وخارجيا تمنع العراق من الاكتفاء الذاتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).